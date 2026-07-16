New York Borsası Karışık Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Başlangıç Yaptı

16.07.2026 17:12
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Çip hisselerindeki satış baskısıyla karışık seyirle açılan New York borsasında Dow Jones yükseldi.

New York borsası, çip hisselerindeki satış baskısının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,50 artarak 52.924,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.558,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 26.155,40 puana geriledi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Veriler, benzin fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt istasyonlarının satış gelirlerini baskılaması nedeniyle perakende satışların yalnızca sınırlı bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 11 Temmuz ile biten haftada 208 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Büyük bankaların güçlü bilançolarının ardından şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yarı iletken üreticisi TSMC'nin ikinci çeyrek karının yüzde 77,4 artarak piyasa beklentilerini aşmasına rağmen sermaye harcamalarına yönelik tahminini artırmasının etkisiyle hisseleri yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Diğer çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken, Micron Technology hisseleri yüzde 4'ten ve Arm Holdings'in hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri ise şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükselişin bu yıl yakıt maliyetini yaklaşık 6 milyar dolar artıracağını öngörmesi sonrası yüzde 3'ün üzerinde düştü.

GE Aerospace hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentilerden daha iyi gelmesine ve şirket bu yıla ilişkin kar tahminini yükseltmesine rağmen yüzde 2'ye yakın geriledi.

Sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in ise bu yıla ilişkin kar tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, New York, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Başlangıç Yaptı - Son Dakika

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