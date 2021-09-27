New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 34.739,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.442,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 14.954,18 puana düştü.

Çin'de emlak devi Evergrande'ın borç krizine ilişkin belirsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı endişeleri ve para politikası belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta karışık bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir gösterdi.

Enerji ve bankacılık hisseleri artış kaydederken, teknoloji hisseleri değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de enflasyon endişelerinin etkisiyle yüzde 1,5'in üzerine çıkarak hazirandan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında olacağını belirtti.

Hafta boyunca Fed yetkililerin yapacağı konuşmalarda varlık alımlarını azaltma zamanlamasına yönelik daha fazla ipucu aranacağına işaret eden analistler, federal hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısına ilişkin gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.