New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 34.550,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 azalarak 4.418 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artışla 13.798,2 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyali vermesinin ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık etkisini sürdürüyor.

Analistler, ABD'de başta tarım dışı istihdam olmak üzere bu hafta açıklanacak veriler ile Alphabet, Meta ve Amazon gibi şirketlerin bilançolarının yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.