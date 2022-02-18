New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 34.270,80 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 4.384,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 13.737,58 puan oldu.

Devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, dün Donbas'ın farklı bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 60 kez ateşkes ihlal ettiğini ve bunun sonucunda 2 Ukrayna askeri ile 2 sivilin yaralandığını duyururken, Rus ordusu Ukrayna sınırından askeri birliklerin çekilmeye devam ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan olumlu yanıt geldiğini ve ikilinin gelecek haftanın sonlarına doğru Avrupa'da görüşeceklerini belirtti.

Öte yandan, yükselen enflasyon ve belirsizlik ortamında merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına yönelik değerlendirmeleri önemini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard faiz artırımı olmadan enflasyonun kontrolden çıkabileceği konusunda uyardı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ile merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.