Borsada Karışık Seyir, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsada Karışık Seyir, Petrol Fiyatları Yükseliyor

22.07.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, teknoloji devlerinin bilançoları öncesinde jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarıyla karışık açıldı. Dow Jones yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq düştü. Brent petrol %2,6 artışla 93,4 doları gördü. ABD-İran gerilimi sürüyor.

New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 52.287,14 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 7.497,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 25.693,71 puana geriledi.

Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki dalgalanma sürerken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yapay zeka odaklı rallinin devam edip etmeyeceğine ilişkin ipuçları verebilecek büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediğini söyledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Alphabet ve Tesla'nın bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar beklenirken, özellikle şirketlerin yapay zeka yatırımları ve ileriye dönük beklentileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bilanço sezonunda telekomünikasyon şirketi AT&T'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde abone kazanmasının ardından hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin beklenenden daha yüksek brüt kar marjı öngördüğünü ve 60 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 13'ten fazla değer kazandı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik tehditleri küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 93,4 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,4 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin diplomatik çözüme açık olduğunu ancak İran'ın müzakerelerde verdiği taahhütleri yerine getirmediğini savundu.

İran'ın ABD ile doğrudan ve dolaylı temas kurarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Rubio, "Eğer ciddilerse biz de ciddiyiz. Değillerse çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş açması halinde ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsada Karışık Seyir, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler adliyede: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...
Ahbap soruşturmasında ünlü isimler adliyede: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:24:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Borsada Karışık Seyir, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.