New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

Uşak'ta Çiftçilere Tarım ve Arıcılık Malzemeleri Dağıtıldı

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere tohum, fide, arı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı. Toplam bin 725 çiftçinin yararlandığı projede, 35 bin 210 dekar alanda 13 milyon TL maliyet oluştuğu belirtildi. Dağıtım törenine Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.