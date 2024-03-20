New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Karışık Seyirle Başladı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalışla 39.072,05 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.181,69 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 16.185,76 puana çıktı.
Fed'in bugün politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.
Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda haziranın, Fed'in ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Bankanın politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, yatırımcıların, Fed'in yayımlayacağı "nokta grafiği"nde de gelecek aylarda olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları arayacağını ifade etti.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,97'ye çıkarken, başvurular yüzde 1,6 azaldı.
Kurumsal tarafta da ABD hükümetinin Intel'e yaklaşık 8,5 milyar dolarlık hibe vereceğini duyurmasının ardından, çip şirketinin hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili ifadeler kullandığını belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını söyledi. Dağ, İzmir'deki ekonomik kalkınma stratejilerini anlattığı toplantıda, trafik sorununu çözmeyi ve yeni çevre yolunu İzmir'e kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi kentin ekonomik kalkınmasında stratejik alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik üretiminde yerli kömürün payının çevreyle uyumlu şekilde artırılacağını belirterek, 'İnşallah en kısa zamanda yıllık 6 milyon tona çıkacağız.' dedi. Bayraktar, yerli kömürün üretimini çevreyle uyumlu şekilde artırmayı hedeflediklerini söyledi ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmayı vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığını açıkladı. Kendisinin ve ailesinin sahip olduğu evler, arabası, nakit para ve altın miktarları belirtildi. Eşi Şengül Kurum'un ise Kağıthane'deki konuta ait 14 milyon lira borcu olduğu ifade edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da gerçekleştirilen Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın ulaşım problemlerinin çözüldüğünü ve bu yeni yolun Bursa'ya güzel hizmetler sunacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla Bursa'nın daha yaşanabilir ve gelişmiş bir şehir haline geleceğini ifade etti.
Türkiye, yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık paslanmaz çelik ithal ediyor. Yerlilik oranını arttırmak amacıyla yapılan yatırımlarla ithalatın önüne geçilmeye çalışılacak. Paslanmaz Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Türkiye'nin paslanmaz çelik üretimi olmadığını ancak bu alanda yatırım yapabileceğini belirtti. Yatırım maliyetinin 7-8 milyar dolar olduğunu ifade eden Küçükemre, bu yatırımın gerçekleşmesi durumunda Türk sanayisinin birçok sektöründe yerlilik oranının artabileceğini söyledi. Türkiye'nin paslanmaz çelik ihtiyacının tamamını ithalatla karşıladığına dikkat çeken Küçükemre, yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık ithalat yapıldığını ve bu durumun önüne geçmek için yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Yapılacak yatırımın Türkiye'nin ithalat kalemlerinden birini azaltabileceğini belirten Küçükemre, savunma sanayinden otomotive kadar birçok sektörde yerli ve milli üretimi artırmanın mümkün olduğunu ifade etti.
BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını belirtti. Proje sayesinde bölgedeki hayvancılık popülasyonu arttı ve 300 işletme kazandırıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı. Kurum'un mal varlığı arasında evler, araba, silah ve altınlar bulunuyor.
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