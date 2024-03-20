New York Borsası Faiz Kararı Öncesi Karışık Seyirle Başladı

Türkiye Paslanmaz Çelik İthalatını Azaltmak İçin Yatırımlar Yapacak

Türkiye, yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık paslanmaz çelik ithal ediyor. Yerlilik oranını arttırmak amacıyla yapılan yatırımlarla ithalatın önüne geçilmeye çalışılacak. Paslanmaz Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, Türkiye'nin paslanmaz çelik üretimi olmadığını ancak bu alanda yatırım yapabileceğini belirtti. Yatırım maliyetinin 7-8 milyar dolar olduğunu ifade eden Küçükemre, bu yatırımın gerçekleşmesi durumunda Türk sanayisinin birçok sektöründe yerlilik oranının artabileceğini söyledi. Türkiye'nin paslanmaz çelik ihtiyacının tamamını ithalatla karşıladığına dikkat çeken Küçükemre, yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolarlık ithalat yapıldığını ve bu durumun önüne geçmek için yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Yapılacak yatırımın Türkiye'nin ithalat kalemlerinden birini azaltabileceğini belirten Küçükemre, savunma sanayinden otomotive kadar birçok sektörde yerli ve milli üretimi artırmanın mümkün olduğunu ifade etti.