New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 36.799,65 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalarak 4.793,54 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 1,33 azalışla 15.622,7 puana indi.

Endeksler, tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturmasıyla karışık bir seyir izledi.

Yılın ilk haftasında yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,68 seviyelerine kadar çıktı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 2,4 puan azalışla 58,7'ye inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

JOLTS Açık İş Sayısı da Kasım 2021'de bir önceki aya kıyasla 529 bin azalarak 10 milyon 562 bine inerken, ABD'de işinden ayrılanların sayısı aynı dönemde 4,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.