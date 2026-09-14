Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı

Cava Denizi\'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
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Surabaya'dan Banjarmasin'e giden ve 243 kişiyi taşıyan Virgo Transport 8 isimli feribot, fırtına ve yüksek dalgalar yüzünden Cava Denizi'nde battı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 107 kişi kurtarıldı, 130 kişi için arama çalışması sürüyor.

Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan'ın Banjarmasin kentine sefer yapan ve 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi, Cava Denizi'nde şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora oldu. Yetkililer, gemideki 107 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini doğruladı. Gemideki 130 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

KAPTANIN SON UYARISI: GEMİ YANA YATIYOR

Yerel saatle 13 Eylül gecesi 02.00 sıralarında fırtınayla karşılaşan geminin kaptanı, son olarak teknenin yana yattığını bildirdi. Bu bildirimin ardından gemiyle bağlantı koptu ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

89 ARAÇLA BİRLİKTE YOLA ÇIKMIŞTI

1987 yılında Japonya'da inşa edilen ve 119 metre uzunluğundaki "Virgo Transport 8" isimli feribot, PT Virgo Karya Shipping şirketi tarafından işletiliyordu. Gemi, yolcu ve mürettebatın yanı sıra 89 araçla birlikte yola çıkmıştı. Endonezya makamları, kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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