Cava Denizi\'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı

Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan'ın Banjarmasin kentine sefer yapan ve 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi, Cava Denizi'nde şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora oldu. Yetkililer, gemideki 107 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini doğruladı. Gemideki 130 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

KAPTANIN SON UYARISI: GEMİ YANA YATIYOR

Yerel saatle 13 Eylül gecesi 02.00 sıralarında fırtınayla karşılaşan geminin kaptanı, son olarak teknenin yana yattığını bildirdi. Bu bildirimin ardından gemiyle bağlantı koptu ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

89 ARAÇLA BİRLİKTE YOLA ÇIKMIŞTI

1987 yılında Japonya'da inşa edilen ve 119 metre uzunluğundaki "Virgo Transport 8" isimli feribot, PT Virgo Karya Shipping şirketi tarafından işletiliyordu. Gemi, yolcu ve mürettebatın yanı sıra 89 araçla birlikte yola çıkmıştı. Endonezya makamları, kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.