Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındı. Aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiği olayda, kayıp bebeğin 4 kardeşi devlet korumasına alınırken arama çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın selameti açısından olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gerekli resmi yazılar iletildi. Soruşturmadaki gelişmelerin ardından, ailenin diğer 4 çocuğu tedbir amacıyla devlet koruması altına alındı.

ANNENİN İFADESİ: SATILDI

Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeğini çadırda bulamayınca durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA) ve iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Anne Balıkçı jandarmaya verdiği ifadede; olay günü akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin bebeği çadırdan aldığını öne sürdü. Çocuğun babası tarafından bu kişilere satıldığını iddia eden anne, olaya çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ve M.R.B'nin de tanıklık ettiğini ileri sürdü.

VALİLİK: ÇELİŞKİLİ İFADELER VE MADDİ MENFAAT İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturmadaki iddialara ilişkin Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, aile fertlerinin ifadelerinde belirgin çelişkiler olduğu vurgulandı. Valilik; olayın bir kaçırılma vakası olma ihtimalinin yanı sıra, "çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma" şüphesinin de geniş kapsamlı olarak değerlendirildiğini bildirdi.