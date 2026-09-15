Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi

Yeşil pasaport tartışmalarında bu kez turist rehberleri öne çıktı. TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, deneyimli profesyonel turist rehberlerinin de Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanmasını istedi.

15-20 YIL ŞARTIYLA YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, turist rehberlerinin Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Uluslararası turların artmasıyla turist rehberlerinin yurt dışı görevlerinin de arttığına dikkat çeken Akdağ, vize başvurularının meslek mensupları açısından zaman ve maliyet yüküne dönüştüğünü ifade etti. Meslekte 15-20 yılı doldurmuş kişilerin alması gerektiğini belirten Akdağ, talebin bütün turist rehberlerini kapsamadığını belirterek kıdem kriterine işaret etti.

VİZE SÜREÇLERİNİN İŞLERİNİ ZORLAŞTIRDIĞINI SÖYLEDİ

Akdağ'a göre yurt dışına çıkacak rehberlerin vize randevusu alması, gerekli evrakları hazırlaması ve başvuru süreçlerini tamamlaması hem çalışma programlarını etkiliyor hem de ek maliyet oluşturuyor. Yeşil pasaport hakkının deneyimli turist rehberlerine tanınmasının bu yükü azaltacağını savunan Akdağ, düzenlemenin mesleki gelişim açısından da avantaj sağlayacağını belirtti. Rehberlerin yurt dışında düzenlenen eğitimlere ve organizasyonlara daha kolay katılabileceğini ifade etti.