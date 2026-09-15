Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi - Son Dakika
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Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi

Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi
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Türkiye'de yeşil pasaport hakkının genişletilmesine yönelik taleplere bir yenisi daha eklendi. TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, yurt dışı görevlerinde vize süreçleriyle karşılaşan profesyonel turist rehberleri için çağrı yaptı. Akdağ, meslekte 15-20 yılını dolduran turist rehberlerine yeşil pasaport verilmesini talep etti.

Yeşil pasaport tartışmalarında bu kez turist rehberleri öne çıktı. TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, deneyimli profesyonel turist rehberlerinin de Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanmasını istedi.

15-20 YIL ŞARTIYLA YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, turist rehberlerinin Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Uluslararası turların artmasıyla turist rehberlerinin yurt dışı görevlerinin de arttığına dikkat çeken Akdağ, vize başvurularının meslek mensupları açısından zaman ve maliyet yüküne dönüştüğünü ifade etti. Meslekte 15-20 yılı doldurmuş kişilerin alması gerektiğini belirten Akdağ, talebin bütün turist rehberlerini kapsamadığını belirterek kıdem kriterine işaret etti.

Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi

VİZE SÜREÇLERİNİN İŞLERİNİ ZORLAŞTIRDIĞINI SÖYLEDİ

Akdağ'a göre yurt dışına çıkacak rehberlerin vize randevusu alması, gerekli evrakları hazırlaması ve başvuru süreçlerini tamamlaması hem çalışma programlarını etkiliyor hem de ek maliyet oluşturuyor. Yeşil pasaport hakkının deneyimli turist rehberlerine tanınmasının bu yükü azaltacağını savunan Akdağ, düzenlemenin mesleki gelişim açısından da avantaj sağlayacağını belirtti. Rehberlerin yurt dışında düzenlenen eğitimlere ve organizasyonlara daha kolay katılabileceğini ifade etti.

Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi

Türkiye, turist, Akdağ, Son Dakika

Son Dakika Türkiye Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nilem2820 nilem2820:
    anlamsız şekilde dağıtılıyor 0 0 Yanıtla
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