New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

08.04.2022 23:31
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası günü karışık seyirle kapattı.

New York borsası günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,41 artarak 34.725,07 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 azalarak 4.488,56 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,34 değer kaybederek 13.711 puana geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, Ukrayna- Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin mart toplantısında, merkez bankası bilançosunu muhtemelen mayıs ayından başlayarak ayda 95 milyar dolar hacminde azaltmaya başlayacakları konusunda fikir birliğine varmalarının ardından, yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamaların etkisi devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in Başkan Yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Lael Brainard, dün merkez bankasının artan enflasyonu kontrol altına almak için bilançosunu hızlı bir şekilde düşürmesi ve faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde artırmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da parasal sıkılaşmanın dozunun artırılabileceğini belirterek, bilanço tartışmalarının yanı sıra 50 baz puanlık faiz artışının da seçenek olarak değerlendirilebileceğini belirtmişti.

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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