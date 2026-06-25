New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

25.06.2026 23:47
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Teknoloji hisselerindeki dalgalanma ile Dow yükselirken, Nasdaq değer kaybetti. Makro veriler değerlendirildi.

NEW New York borsası, teknoloji devlerinin hisselerindeki satış dalgasıyla günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artarak 51.920,62 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.357,49 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,46 azalışla 25.358,60 puana düştü.

Yatırımcılar, açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, bazı büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kaybıyla pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerden güçlü kar ve gelir bildiren Micron Technology'nin hisseleri yüzde 16'ya yakın artış kaydetti.

Qualcomm'un hisseleri de şirketin 2029 mali yılına ilişkin cep telefonu dışı gelir öngörüsünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

Öte yandan hızla artan çip fiyatlarını gerekçe göstererek iPad ve MacBook gibi ürünlerinin fiyatlarına zam yapan Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Microsoft'un hisseleri de şirketin depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerindeki yükselişten ötürü Xbox oyun konsollarının fiyatlarını artıracağını duyurması sonrasında günü yüzde 3,5 azalışla günü tamamladı.

ABD'li teknoloji devlerinden Nvidia, Alphabet, Amazon, SpaceX ve Meta gibi şirketlerin hisseleri de yüzde 3'e varan oranlarda geriledi.

Analistler, Micron ve Qualcomm'dan gelen güçlü tahminlerin getirdiği iyimserliğe rağmen Microsoft ile Apple'ın hisselerindeki düşüşün Nasdaq endeksindeki negatif seyirde etkili olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 4,1 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 20 Haziran ile biten haftada 12 bin kişi azalarak 215 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta yüzde 4,5 ile beklentilerden daha sınırlı geriledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı - Son Dakika

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