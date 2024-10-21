New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Ekonomi

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,8 azalarak 42.931,60 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalışla 5.853,98 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 18.540,01 puana yükseldi.

Yatırımcılar ABD ekonomisinin gücüne dair daha fazla ipucu verebilecek şirket bilançolarını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların devam eden yükselişini destekleyebileceğini veya bozabileceğini belirterek, bu hafta IBM, Tesla, General Motors, American Airlines, UPS ve CocaCola gibi şirketlerin bilançolarının yayımlanacağını ifade etti.

Şimdiye kadar açıklanan bilançoların, yatırımcıların hisse senetlerinin daha da yükseleceği konusunda iyimser olmasını sağladığına işaret eden analistler, ancak ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile jeopolitik risklerin devam etmesinin piyasalarda daha fazla dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yaklaşık 12 baz puan artışla yüzde 4,19'a yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürme yönündeki mevcut hareketi desteklediğini ancak sabırlı bir yaklaşımın gerekli olacağını belirtti.

Logan, "Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika faiz oranını kademeli olarak daha normal veya nötr bir seviyeye düşürme stratejisi riskleri yönetmemize ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de iş gücü piyasasındaki hızlı zayıflamanın belirtilerinin daha hızlı faiz indirimlerine yol açabileceğini söyledi.

Kashkari, şimdilik gelecek çeyreklerde mütevazı faiz indirimleri öngördüğünü kaydetti.

Bugün yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan Nvidia'nın hisse fiyatı ise rekor tazeledi.