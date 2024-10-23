New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri azaldı, Nasdaq kazanç elde etti. Tahvil faizleri ve belirsizlik etkili.

23.10.2024 00:16
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NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalarak 42.924,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 5.851,20 puana düşerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 kazançla 18.573,13 puana yükseldi.

Yatırımcılar, yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşuna devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki atacağı adımlara ilişkin belirsizlikle yükselen tahvil faizinin bazı hisselere baskı yaptığını ifade etti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, gün içinde yüzde 4,22 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görürken, daha sonra yüzde 4,20 seviyesinde dengelendi.

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek finansal sonuçları beklentileri aşan General Motors'un hisseleri, yüzde 10'a yakın arttı.

ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de beklentileri karşılayamayan satış rakamları sonrasında yüzde 6'dan fazla geriledi.

Öte yandan, artan jeopolitik gerginlikler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle bu yıl yükselişte olan altın rekor tazeledi.

Altının onsu TSİ 23.18 itibarıyla 2 bin 747 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

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