New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 azalarak 44.342,19 puana düştü.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.296,79 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 artışla 20.895,66 puana yükseldi. Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerinde en az yüzde 15-20 oranında gümrük vergisi için bastırdığına yönelik haber, risk iştahını törpülerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Trump, ayrıca bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "çok geç" olarak isimlendirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam etti.

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' ve Fed, yüksek faiz oranlarıyla konut piyasasını boğuyor ve insanların, özellikle de gençlerin ev satın almasını zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Ülkede enflasyonun çok düşük olduğunu belirten Trump, Powell'a faizleri düşürme çağrısı yaptı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de temmuzda 61,8'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 5'ten yüzde 4,4'e, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya geriledi. Böylece kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri şubat ayından bu yana en düşük seviyelerini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Netflix, karı ve gelirinin yükseldiğini bildirdi. Şirketin hisseleri beklentileri aşan finansal sonuçlar açıklamasına rağmen bugün yüzde 5 değer kaybetti.