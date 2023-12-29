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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi rekor kapanış yaparken, S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyretti. Fed'in faiz indirim beklentileri varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı. Bekleyen konut satışları endeksi değişim göstermedi. Petrol fiyatları güvenlik kaygıları ve tedarik zinciri endişeleriyle düştü.

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı
29.12.2023 - 00:59,
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New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 37.710,10 puana yükselerek kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 4.783,35 puana çıkarken tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir seyir izledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 15.095,14 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk çeyreğinde başlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Aralık ile biten haftada 218 bine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu aktardı.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi de kasımda artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi. Ülkede Freddie Mac olarak bilinen Federal Konut Kredisi Mortgage Şirketi verilerine göre, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı 28 Aralık itibarıyla yüzde 6,61'e geriledi. Söz konusu faiz oranı düşüşünü 9'uncu haftaya taşırken mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85 seviyesine çıktı.

Öte yandan petrol fiyatları, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar sonucu oluşan güvenlik kaygıları ile tedarik zinciri aksamalarına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle yüzde 3'e yakın düştü.

Kaynak: AA
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