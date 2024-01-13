New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 37.592,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 4.783,83 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,02 kazançla 14.972,76 puana yükseldi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanan enflasyon verileri ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 ile beklentilerin altıda arttı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aralıkta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 ile Aralık 2020'den sonraki en düşük artışı kaydetti.

Analistler dün açıklanan tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini anımsatarak, bugünkü ÜFE verilerinin ise enflasyondaki ilerlemeye dair cesaret verdiğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi, ÜFE verilerinin açıklanması sonrasında yaklaşık 8 baz puan düşerek yüzde 3,92 oldu, daha sonra yüzde 3,94 seviyelerinde dengelendi.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankaları dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase ile Bank of America'nın net karı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre düşerken, Wells Fargo'nun net karı yükseldi, Citigroup ise zarar açıkladı.

JPMorgan Chase ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 1'er değer kaybetti. Wells Fargo'nun hisseleri kar artışı bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 3,5 geriledi.

Bugün orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını duyuran Citigroup'un hisseleri ise bilançosunda zarar bildirmesine rağmen yüzde 1 artış gösterdi.

Kızıldeniz'deki çatışmalar ve buna bağlı olarak ulaşım rotalarındaki değişiklikler nedeniyle Berlin fabrikasında üretimi durduracağı bildirilen Tesla'nın hisseleri ise yüzde 4'e yakın düştü.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması sonrasında dün değeri 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin, bugün yüzde 6 değer kaybıyla 44 bin doların altına indi.