New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,32 artışla 39.512,84 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarken Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalış gösterdi. ABD'de açıklanan son veriler ve Fed yetkililerinin sözleriyle birlikte pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fed yetkilileri ise enflasyonun hala güçlü olduğunu ve faiz indirimi için henüz erken olduğunu belirtti.

11.05.2024 00:01
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New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 39.512,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 5.222,68 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 16.340,87 puana geriledi.

ABD'de açıklanan son verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3'1e çıktı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının net olmadığını ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek, Fed'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olacağını öngörmediğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise para politikasının "nispeten kısıtlayıcı" olduğuna inandığını, bunun da borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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