New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 39.935,07 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 5.399,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 azalarak 17.180,40 puana geriledi. ABD'de devam eden bilanço sezonunda bazı önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisselerinde başlayan satış, ülkenin güçlü gelen büyüme verisinin ardından hız kesse de sürdü. Büyümenin yine de 2023'ün son iki çeyreğinde kaydedilen oranların altında olduğuna dikkati çeken analistler, fiyat baskılarının da yavaşladığını anımsatarak, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceğine dair beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Temmuz ile biten haftada 235 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise haziranda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 6,6 azaldı. Kurumsal tarafta da bilançolar takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan IBM'in hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri geride bırakmasının ardından yüzde 4,3 değer kazandı. ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri ise yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 18,4 değer kaybetti. American Airlines'ın hisseleri de bu yıl için kar beklentilerini düşürmesine karşın yüzde 4,2 yükseldi.

25.07.2024 23:33
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New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 39.935,07 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 5.399,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 azalarak 17.180,40 puana geriledi.

ABD'de devam eden bilanço sezonunda bazı önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisselerinde başlayan satış, ülkenin güçlü gelen büyüme verisinin ardından hız kesse de sürdü.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Analistler, bu dönemde beklentileri aşan büyüme verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceği görüşünü kuvvetlendirdiğini belirtti.

Büyümenin yine de 2023'ün son iki çeyreğinde kaydedilen oranların altında olduğuna dikkati çeken analistler, fiyat baskılarının da yavaşladığını anımsatarak, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gidebileceğine dair beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Temmuz ile biten haftada 235 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise haziranda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 6,6 azaldı.

Kurumsal tarafta da bilançolar takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan IBM'in hisseleri finansal sonuçlarının beklentileri geride bırakmasının ardından yüzde 4,3 değer kazandı.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri ise yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 18,4 değer kaybetti.

American Airlines'ın hisseleri de bu yıl için kar beklentilerini düşürmesine karşın yüzde 4,2 yükseldi.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Dow Jones, New York, Eylül, Ford, Ibm, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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