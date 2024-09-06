New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

Ekonomi

NEW New York borsası, yarın açıklanacak kritik istihdam raporu öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 40.755,75 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.503,41 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla 17.127,66 puana yükseldi.

Yatırımcılar, açıklanan iş gücü verilerinde ülke ekonomisinin sağlığına dair sinyaller ararken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişiyle Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl büyük ölçekte faiz indirimi yapacağına dair beklentileri güçlendirmesiyle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 3,72'ye kadar düştü.

Analistler, dün tahminlerin altında gerçekleşen açık iş sayısı verilerinin ardından bugün yayımlanan özel sektör istihdamı verilerinin de iş gücü piyasasındaki soğuma işaretlerini pekiştirdiğini söyledi.

Yarın açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, verilerin Fed'in bu ay yapacağı faiz indiriminin boyutuna dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, nisan-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 ile 2013'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e çıktı.

S&P Global'in ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verisi de 55,7'ye revize edildi. Bu değer, ülkede Mart 2022'den bu yana hizmet sektörü faaliyetlerinde en hızlı artışa işaret etti.

Öte yandan, gelecek yıl Avrupa ve Çin'de otonom araçlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyuran Tesla'nın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

Verizon'un, 20 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağını bildirdiği Frontier Communications'ın hisseleri yüzde 9,5 düşerken, Verizon hisseleri de yüzde 0,4 azalış kaydetti.