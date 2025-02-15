New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

Dow Jones yüzde 0,37, Nasdaq ise yüzde 0,41 artışla kapandı. Yatırımcılar tarifeleri değerlendiriyor.

15.02.2025 01:46
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 azalarak 44.546,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.114,63 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artarak 20.026,77 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ülkelere karşılıklı tarife uygulama planına ilişkin karar ile açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Trump, dün imzaladığı kararla, ekonomi ekibine, ABD'den ithalata gümrük vergisi uygulayan ülkelere tarife getirilmesi için plan hazırlama talimatı verdi.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, KDV'nin bir tarife olarak değerlendirileceğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydederken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, geçen ay California'da çıkan orman yangınları ile ülkenin bazı bölgelerindeki dondurucu soğuklara işaret ederek, olumsuz hava koşulları ve yangınların tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi, ocakta yüzde 0,3 ile Nisan 2024'ten bu yana, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,3 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

İthalat fiyat endeksi ocakta beklenenden az artarken, ihracat fiyat endeksi öngörülerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, bu hafta açıklanan üretici ve tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde olduğunu, ithalat fiyat endeksinin beklenenden az artmasının enflasyonla mücadelede bir miktar umut verdiğini ifade etti.

Trump yönetiminin, tarifeler, vergi indirimleri ve düzensiz göçmenleri toplu sınır dışı etme gibi politikalarını ekonomistlerin "enflasyonist" olarak değerlendirdiğini belirten analistler, politikaların netleşmesi ve açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde alacağı faiz kararlarını şekillendireceğini vurguladı.

ABD'de sanayi üretimi de ocakta yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Verilerin yayımlanması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,45'e kadar düşerken, daha sonra yüzde 4,48 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de TSİ 00.25 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 106,77 değerine geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederse, daha iyi enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimi yapacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Öte yandan, Meta'nın hisseleri, şirketin yapay zeka destekli insansı robotlara yatırım yapmayı planladığına dair haber sonrasında yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'de piyasalar Başkanlar Günü dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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