New York borsası, kritik enflasyon verisi öncesi düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalışla 30.981,33 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 azalarak 3.818,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 11.264,73 puana düştü.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle azalan risk iştahının etkisiyle endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.

Güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya devam eden dolar endeksi, 108 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,98 seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin beklendiğini belirtti.

Sakinleşmeden önce enflasyonda çok fazla oynaklık beklediğine işaret eden Barkin, temmuz toplantısında faizleri 50 veya 75 baz puan artırmaya açık olduğunu aktardı.

Barkin, resesyondan kaçınmanın enflasyonun ne kadar kontrol altına alınabileceğine bağlı olduğunu kaydetti.