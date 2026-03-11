New York Borsası'nda Karışık Seyir - Son Dakika
New York Borsası'nda Karışık Seyir

11.03.2026 17:34
Orta Doğu gerilimleri ve enflasyon verileri sonrası New York borsasında karışık bir açılış görüldü.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim devam ederken ABD'de enflasyonun şubatta beklentiler dahilinde seyrettiğini gösteren veriler sonrası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 47.630,39 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.789,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artarak 22.765,54 puana çıktı.

ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmaya ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanan enflasyon verileri yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar hafta başından bu yana petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açarken Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) arz şokuna karşı tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberler bir miktar rahatlama sağladı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artışla 90 dolar civarında seyretti. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'den fazla artarak 85,5 dolardan alıcı buldu.

Çatışmanın uzaması petrol fiyatlarının yüksek kalmasına neden olurken analistler bu durumun enflasyon görünümüne yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Öte yandan ABD'de açıklanan veriler, ülkede enflasyonun şubatta beklentiler dahilinde seyrettiğini gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı.

Enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Analistler, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin petrol fiyatlarında bu ay yaşanan dalgalanmanın etkilerini henüz yansıtmadığına işaret etti.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

