New York Borsası'nda Karışık Seyir

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 artışla 52.622,92 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.547,64 puana ulaşırken, ?Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalarak 26.175,54 puana indi.

Yatırımcılar, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Güney Kore'nin en büyük ikinci şirketi SK Hynix'in Nasdaq borsasındaki ilk işlem gününü beklerken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarla yeniden tırmanan yüksek tansiyonun enflasyonist endişeleri körüklediğini, yine de yatırımcıların tarafların diplomatik kanallarla bir çözüm bulabileceğine yönelik umutlarının sürdüğünü belirtti.

Bugün Nasdaq borsasında işlem görmeye hazırlanan Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, ABD piyasalarına arz kapsamında hisse başına 149 dolardan yaklaşık 26,5 milyar dolarlık kaynak sağladı.

SK Hynix'in ABD piyasalarında işlem görmeye başlaması öncesinde ülkede bazı diğer yarı iletken şirketlerinin hisselerinin gerilemesi dikkati çekti. Micron Technology, Marvell Technology, Lam Research, Intel ve Broadcom gibi şirketlerin hisseleri yüzde 4'e varan oranlarda değer kaybetti.