New York Borsası Sert Düştü - Son Dakika
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New York Borsası Sert Düştü

06.06.2026 00:03
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ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası Fed'in para politikasında şahin duruş beklentisi arttı.

New York borsası, ABD'de tahminlerin üzerinde gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha şahin bir duruş benimseyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirmesi ve çip hisselerindeki satış dalgasıyla haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,35 azalışla 50.866,78 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,64 azalarak 7.383,74 puana geriledi.

Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,18 azalışla 25.709,43 puana düştü. Teknoloji ağırlıklı endeks, Nisan 2025'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin Fed'in kısa vadede para politikasında gevşemeye gitme ihtimaline yönelik beklentileri zayıflatması ve çip hisselerindeki yoğun satış baskısıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise beklentilere paralel olarak yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin önceki aylara ait veriler de yukarı yönlü revize edildi. Martta 185 bin olarak açıklanan istihdam artışı 214 bine, nisanda 115 bin olarak açıklanan artış ise 179 bine yükseltildi.

Analistler, iş gücü piyasasının geniş tabanlı güçlenme göstermese de dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Ülkede enflasyonun hala yüksek seviyelerde olduğuna işaret eden analistler, Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini bildirdi.

İstihdam verilerinin ardından tahvil getirileri yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5'in, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, istihdam verilerinin iş gücü piyasasının büyük ölçüde dengede olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Hammack, "Bugün için ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında faiz oranlarını sabit tutmak makul. Ancak son eğilimler devam ederse yakında harekete geçmek uygun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çip hisselerindeki satışın derinleşmesi de piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Dün yüzde 12'nin üzerinde değer kaybeden Broadcom hisseleri yüzde 7,9 gerilerken, Marvell Technology hisseleri yüzde 16,7 ve Micron Technology hisseleri yüzde 13,3 düştü.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,2, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 10,9 ve Intel hisseleri de yüzde 11,3 geriledi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı takip edilirken, analistler, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde somut ilerleme sağlanamamasının yatırımcıların risk iştahını baskılayan unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Sert Düştü - Son Dakika

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