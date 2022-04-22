New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası sert düşüşle kapandı

22.04.2022 23:34
New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,82 azalışla 33.811,40 puana gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en kötü performansı kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 2,77 azalarak 4.271,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 12.839,29 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü şahin açıklamaları sonrası endeksler, haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söylemişti.

Powell, enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

Söz konusu açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında eylül ayına kadar yapılacak dört toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Gün içinde yüzde 2,96'ya kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi kapanışta yüzde 2,89 seviyelerine geriledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin birkaç yıl alacağını düşündüğünü belirtti. Faiz oranında 75 baz puanlık artışa gerek olmadığı savunan Mester, mayıs ayı ve sonrasında 50 baz puanlık artışı desteklediğini aktardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ülkede enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağını ifade etti. Yellen, " Ukrayna'ya yönelik haksız saldırının yarattığı şokların enflasyonist baskıları uzatacağını düşünüyorum. Görünüm belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,9 puan artışla 59,7'ye çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI ise nisanda geçen aya göre 3,3 puan azalarak 54,7'ye geriledi ve 3 ayın en düşük seviyesine indi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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