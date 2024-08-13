New York Borsası Üretici Enflasyon Verileriyle Yükseldi

Ekonomi

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,04 artışla 39.765,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,68 artarak 5.434,42 puana yükseldi. Nasdaq endeksi de 400 puanı aşkın yükseldi ve yüzde 2,40 kazançla 17.183,95 puana tırmandı.

Ülkede yarın açıklanacak tüketici enflasyonu öncesi, üretici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Buna göre, ABD'de ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, Fed'in olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarında indirimi desteklemeden önce "biraz daha fazla veri" görmek istediğini ve Fed'in faiz indirimine başladıktan sonra rotasını değiştirmek zorunda kalmayacağından emin olmak istediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85'e geriledi.

Kurumsal tarafta ise iki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan'ın görevinden ayrılması ve halihazırda Chipotle'nin üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un şirketin yeni CEO'su olarak atanması sonrası yüzde 24,5 değer kazandı. Bu gelişmeyle Chipotle'nin hisseleri ise yüzde 7,5 düştü.

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın hisseleri ise şirketin bugün düzenlediği "Made by Google" etkinliğinde Pixel 9 akıllı telefonları dahil yeni ürünlerinin yanı sıra yapay zeka modeli Gemini ile ilgili yeni güncellemelerini duyurması sonrası yüzde 1,2 yükseldi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'nun hisseleri ise şirketin bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesine karşın yüzde 1,2 değer kazandı.