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Ekonomi

New York Borsası Yatay Kapandı

New York borsasında Dow Jones yükselirken, Nasdaq düştü; enflasyon verileri sonrası piyasa durakladı.

14.11.2024 00:46
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New York borsası günü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 43.958,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.985,38 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 19.236,22 puana geriledi.

ABD'de enflasyonun ekimde beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası pay piyasalarında yatay seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 4,36 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 4,45'e yükseldi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 82'ye çıktı.

Analistler, TÜFE'nin ardından piyasalarda dikkatlerin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak perakende satış verilerine çevrildiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın da beklendiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamalarında da para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.

Öte yandan diğer Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki aşağı yönlü seyri doğruladığını belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine yakın olduğunu ancak enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken para politikasının orta derecede kısıtlayıcı tutulması gerektiğini vurguladı. Musalem, son verilerin ilerlemenin yavaşlaması veya tersine dönmesi riskini artırmasına rağmen Fed'in enflasyonla mücadelesinde "son düzlükte" olduğunu aktardı.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyonu yeniden alevlendirmemek için Fed'in faiz indirimlerini temkinli şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de Fed'in faiz oranlarını ne kadar daha düşürmesi gerekeceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Kripto para piyasalarında ise Trump'ın seçim zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin'in fiyatı gün için de ilk kez 90 bin doların üzerine çıkmasının ardından 88 bin dolar seviyesine çekildi.

???????Kurumsal tarafta da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın yeni kurulacak Hükümet Verimlilik Departmanını yöneteceğinin duyurulması sonrası yüzde 0,5 yükseldi.

?Spirit Airlines'ın hisseleri ise hava yolu şirketinin iflas koruma başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ve alacaklılarla görüşmelerde bulunduğunu bildirmesi??????? sonrası yüzde 59,3 değer kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın hisseleri Volkswagen'in şirkete yaptığı yatırımı yüzde 16 artırarak 5,8 milyar dolara çıkarmasının ardından yüzde 13,7 değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Kapandı - Son Dakika

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