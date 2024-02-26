New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 39.144,79 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 5.093 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 16.014,45 puana tırmandı.

ABD'de geçen hafta Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarıyla risk iştahının arttığı ve rekorların kaydedildiği pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ise ABD'de büyüme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak da takip ettiği kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken analistler, bu hafta açıklanacak verilerin bankanın gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini belirterek, söz konusu yönlendirmelerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.