New York Borsası Yükseldi

09.03.2026 23:43
Orta Doğu'daki gerilim azalıyor, borsa yükselişle haftaya başladı. Trump'ın açıklamaları etkili oldu.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimin yakında sona erebileceğine dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,5 artarak 47.740,80 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 artışla 6.795,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kazançla 22.695,95 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında bitebileceğini ima etmesi sonrasında petrol fiyatları gerilerken, güne satıcılı seyirle başlayan pay piyasaları kapanışta pozitife döndü.

Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar veren Trump, "Boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Gün içinde 120 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı, Trump'ın söz konusu ifadeleri sonrasında 84 doların altına kadar indi. Brent petrolün varili TSİ 23.00'te yaklaşık yüzde 3 azalışla 90,14 dolardan alıcı buldu.

Ayrıca, G7 ülkelerinin enerji bakanlarının yarın çevrim içi toplantı yapacağı ve savaşın yol açtığı arz kesintisini gidermek için petrol rezervlerinin serbest bırakılması olasılığını görüşeceğine dair haber akışı piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,1 puan azalarak yüzde 3'e indi.

ABD'de bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra çarşamba günü açıklanacak şubat ayına dair tüketici enflasyonu verileri ile cuma günü yayımlanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

