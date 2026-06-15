New York Borsası Yükseldi

New York borsası, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,92 artarak 51.671,03 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 artışla 7.554,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,07 kazançla 26.683,94 puana çıktı.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden başlatmayı öngören mutabakatın sağlanmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yoğun görüşmelerin ardından" ABD ile İran arasında mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, söz konusu mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirmişti. Trump bugün yaptığı açıklamada ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı ve bölgedeki gerilimin azalacağı beklentileri petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde gerileyerek 83,73 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluştururken enerji maliyetlerindeki düşüşten fayda sağlayan hava yolu şirketlerinin hisselerini destekledi.

ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 4,14 ve Chevron'un hisseleri yüzde 3,64 düştü.

Hava yolu şirketlerinden United Airlines'ın hisseleri yüzde 3,85, American Airlines'ın hisseleri yüzde 3,2 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 1,22 değer kazandı.

Öte yandan, SpaceX hisseleri, şirketin 2 trilyon doların üzerinde değerlemeyle gerçekleştirdiği halka arzın ardından ikinci işlem gününde yüzde 19,6 yükseldi.

Fox hisseleri ise şirketin Roku'yu 22 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 15,2 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi haziranda 5,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyona dair endişeleri hafifletirken Fed'in bu haftaki para politikası toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında olacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk kez başkanlık edeceği toplantının ardından yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.