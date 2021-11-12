New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artarak 36.031,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 4.659,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 15.750,7 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından karışık bir seyir izleyen endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında yönünü pozitife çevirdi.

Analistler, ABD'de veri gündeminin bugün nispeten sakin olduğunu ve tüketici güven endeksi ile JOLTS Açık İş Sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'li sağlık devi Johnson&Johnson (J&J), tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılarak ikiye bölüneceğini duyurdu. J&J'nin açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.