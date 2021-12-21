New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artarak 35.292,54 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artışla 4.610,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kazançla 15.135,6 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış ve yayılımı ivme kazanan Omicron varyantının ekonomilere olan etkilerine dair belirsizlikle dün negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Salgına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından takip edilmeye devam edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikasını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin cari işlemler açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,3 artarak 214,8 milyar dolara yükseldi. 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan cari açığın GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,7 olarak hesaplandı.