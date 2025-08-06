New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

06.08.2025 17:15
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ABD borsası, şirket bilançolarına odaklanarak pozitif bir başlangıç yaptı, Dow Jones %0.10 artışla açıldı.

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artarak 44.154,17 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.306,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 20.947,34 puana ulaştı.

ABD yönetiminin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ekonomik etkilerine dair belirsizlik sürerken, yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında yataya yakın pozitif bir seyir izlendi.

Ticaret cephesindeki haber akışı yakından takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, dün verdiği bir röportajda, ilaç ve yarı iletken ithalatına tarife getirmeyi planladığını ve söz konusu tarifeleri gelecek hafta veya civarında açıklayacaklarını belirtmişti.

Rusya'dan petrol satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik tarife tehditlerini de sürdüren Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere getirilen tarife oranını "önemli ölçüde" artıracağını aktarmıştı.

Yatırımcılar, tarifelerin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla makroekonomik veriler ve şirket bilançolarını yakından takip ederken, ABD'de açıklanan son veriler hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etmişti.

Kurumsal tarafta da şirketler finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, ABD'li restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte satışlarının ve gelirinin arttığını bildirmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'li bilgisayar ağı şirketi Arista Networks'ün hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 14'ün üzerinde yükseldi.

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri ise gelirinin beklentileri aşmasına karşın beklenenden zayıf kar bildirmesi sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Super Micro Computer'ın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalması ve zayıf kar beklentisi açıklamasının ardından yüzde 17'nin üzerinde düştü.

Walt Disney'in hisseleri, şirketin karının tahminleri aşmasına karşın gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde gerilerken, Uber'in hisseleri şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın yüzde 2'yi aşkın düştü.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri, şirketin ABD'deki operasyonlarını genişletmek için 100 milyar dolarlık yatırım yapacağı haberlerinin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Öte yandan zayıf gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle oluşan iyimserlik de devam ediyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisindeki yavaşlamayla kısa vadede faiz indiriminin olabileceğini ve yıl sonuna kadar iki faiz indirimi öngördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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