New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 artarak 38.731,97 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 5.004.17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 15.842,38 puana ulaştı.

ABD'de tüketici enflasyonu verilerinde revizyona gidilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'te Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışı yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.

Aralıkta TÜFE'de ilk açıklanandan daha düşük artış olduğunu gösteren revizyon sonrasında ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,15'e gerilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 15'ten yüzde 19'a çıktı.

Analistler, son verilerin geçen yıl enflasyondaki düşüş sürecini teyit ettiğini ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını indirmesi gerektiği görüşünü güçlendirdiğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell ile diğer Fed yetkililerinin faiz indirimlerine başlanmadan önce verilerin değerlendirilmesinin önemini vurguladığını anımsatan analistler, gelecek hafta yayımlanacak ocak ayına ilişkin enflasyon raporunun da yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Pinterest'in hisseleri, şirketin beklentilerin altında gelir bildirmesi ve gelecek döneme dair zayıf sonuçlar öngörmesi sonrasında güne yüzde 13 düşüşle başladı.

Bugün bilançosunu yayımlayan PepsiCo'nun da karı beklentileri aşarken, şirketin geliri yaklaşık dört yıldır ilk kez düşüş kaydetti ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. PepsiCO'nun hisseleri yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti.