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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde yükselişle başladı. Dow Jones endeksi açılışta 100 puana yakın değer kazanarak yüzde 0,22 arttı. S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,32 yükseldi. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yükseliş kaydedildi. ABD Merkez Bankası'nın bu sene içinde faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazandı. Analistler, Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin ve şirket bilançolarının takip edileceğini belirtti.

06.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,22 artarak 38.762,43 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 5.142,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 16.208,53 puana çıktı.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yükseliş kaydedildi.

Verilerin ülke ekonomisinin aşırı ısındığına dair endişeleri azaltmasıyla, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazandı.

Analistler, Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ekonomik verilerle açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da takip edileceğini aktardı.

Kaynak: AA

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