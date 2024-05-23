New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 39.694,95 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 5.340,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 artışla 16.996,39 puana çıktı. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bilançosu, yapay zeka teknolojisinin hızlı yükselişine ilişkin yatırımcıların iyimserliğini artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi. Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıklarken, hisse bölünmesine gideceğini duyurdu. Nvidia'nın hisse fiyatı güne yaklaşık yüzde 8 yükselişle başladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının son toplantısına ilişkin tutanakların, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarının piyasaları desteklediğini kaydetti. Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin gerisinde kaldı.

23.05.2024 16:55
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NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artarak 39.694,95 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artışla 5.340,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 artışla 16.996,39 puana çıktı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bilançosu, yapay zeka teknolojisinin hızlı yükselişine ilişkin yatırımcıların iyimserliğini artırırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Nvidia'nın geliri, 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 262 artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 28 milyar dolar olarak açıklarken, hisse bölünmesine gideceğini duyurdu.

Nvidia'nın hisse fiyatı güne yaklaşık yüzde 8 yükselişle başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının son toplantısına ilişkin tutanakların, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarının piyasaları desteklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin gerisinde kaldı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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