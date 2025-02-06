New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Başladı

ABD'de şirket bilançoları ve ekonomik veriler değerlendirilirken borsa açılışta artış gösterdi.

06.02.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, ABD'de şirket bilançoları ve ekonomik veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 44.941,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 6.073,56 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 19.716,44 puana tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği yeni tarifelerle artan ticari gerilimde tansiyonun kısmen düştüğü görülürken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalar, Trump'ın tarifeleriyle haftaya kötü bir başlangıç yapmıştı. Ancak ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulamayı planladığı tarifeleri bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında 1 ay süreyle askıya almıştı. Çin tarafından ise ABD'ye yönelik misilleme tarifeler gelse de bunların "ölçülü" olarak görülmesi ve işlerin daha kötüye gitmemesi piyasalardaki endişelerin hafiflemesini sağlamıştı.

Piyasalarda dikkatler, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler ile şirket bilançolarına çevrildi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson dün gece yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutmaktan yana olduğuna işaret etti.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin finansal sonuçları takip edilirken, ABD'li sanayi ve havacılık devlerinden Honeywell'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesi ve bağımsız olarak listelenen 3 şirkete bölüneceğini duyurması sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri, şirketin bu yıl elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörmesinin ardından yüzde 6'nın üzerinde düştü.

Qualcomm'un hisseleri de şirket yöneticilerinin, patent lisanslama işinde bu yıl satış artışının beklenmediğini açıklamasının ardından yüzde 4'ü aşkın değer kaybetti.

İlaç üreticisi Eli Lilly'nin hisseleri ise şirketin üç aylık karının piyasa beklentilerini aşmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Philip Morris'in hisseleri de şirketin güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 7'yi aşkın değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
20:50 ’Çekdar’ çetesi çökertildi Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı 'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı
19:37 Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2025 23:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.