New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de şirket bilançoları ve ekonomik veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 44.941,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 6.073,56 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 19.716,44 puana tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği yeni tarifelerle artan ticari gerilimde tansiyonun kısmen düştüğü görülürken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalar, Trump'ın tarifeleriyle haftaya kötü bir başlangıç yapmıştı. Ancak ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulamayı planladığı tarifeleri bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında 1 ay süreyle askıya almıştı. Çin tarafından ise ABD'ye yönelik misilleme tarifeler gelse de bunların "ölçülü" olarak görülmesi ve işlerin daha kötüye gitmemesi piyasalardaki endişelerin hafiflemesini sağlamıştı.

Piyasalarda dikkatler, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler ile şirket bilançolarına çevrildi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson dün gece yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutmaktan yana olduğuna işaret etti.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin finansal sonuçları takip edilirken, ABD'li sanayi ve havacılık devlerinden Honeywell'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesi ve bağımsız olarak listelenen 3 şirkete bölüneceğini duyurması sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri, şirketin bu yıl elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörmesinin ardından yüzde 6'nın üzerinde düştü.

Qualcomm'un hisseleri de şirket yöneticilerinin, patent lisanslama işinde bu yıl satış artışının beklenmediğini açıklamasının ardından yüzde 4'ü aşkın değer kaybetti.

İlaç üreticisi Eli Lilly'nin hisseleri ise şirketin üç aylık karının piyasa beklentilerini aşmasıyla yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Philip Morris'in hisseleri de şirketin güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 7'yi aşkın değer kazandı.