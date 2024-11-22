New York Borsası Yükselişle Kapanış Yaptı

Ekonomi

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 450 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artarak 43.870,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 5.948,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kazançla 18.972,42 puana çıktı.

ABD'de Nvidia'nın finansal sonuçları ve açıklanan veriler sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada 6 bin azalarak 213 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerin, ülkede iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif sıkılaştırma döngüsüne rağmen güçlü kaldığı görüşünü desteklediğini, enflasyon yüksek kalırsa Fed'e parasal gevşemenin hızını yavaşlatma konusunda hareket alanı sağladığını ifade etti.

ABD'de ikinci el konut satışları da ekimde yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise kasımda eksi 5,5 değerine gerileyerek sektördeki daralmanın sinyalini verdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek bir yıl veya daha uzun bir sürede faiz oranlarının bugünkünden daha düşük bir seviyede olacağını düşündüğünü belirtti.

Son 1,5 yıldır enflasyonun düştüğünü ve Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini söyleyen Goolsbee, iş gücü piyasalarının soğuduğunu ve ekonominin artık istikrarlı, tam istihdama yakın olduğunu ifade etti.

Goolsbee, nihai seviyeye yaklaştıkça faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmanın mantıklı olabileceğini dile getirdi.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu açıklayan California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 0,5 kazançla tamamladı.

ABD Adalet Bakanlığının federal yargıçtan Google'ın Chrome'u satmaya zorlanmasını talep etmesi üzerine Alphabet'in hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Öte yandan, kripto endüstrisine karşı tutumuyla eleştirilen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak 2025'te görevini bırakacağını açıklaması sonrası Bitcoin'in fiyatı 99 bin doları aşarak rekor tazelerken, TSİ 00.20 itibarıyla 98 bin 74 dolar oldu.