New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
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New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

11.07.2026 00:06
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Teknoloji hisselerindeki artışla birlikte New York borsası haftayı yükselişle tamamladı.

NEW New York borsası bazı teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışın da desteğiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artarak 52.637,01 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 7.575,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 26.281,61 puana çıktı.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeleri ve Güney Koreli çip şirketi SK Hynix'in ABD borsalarına açılışını değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Bugün Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan SK Hynix'in hisseleri, 170 dolardan açılış yaptı. Şirketin hisseleri, Wall Street'teki ilk gününde, 149 dolarlık listelenme fiyatına göre yaklaşık yüzde 13 değer kazandı.

Hisseleri yüzde 4 yükselen Nvidia ile yüzde 6 artan Meta da piyasalardaki olumlu seyre katkı yaptı.

Jeopolitik tarafta, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendilerinden görüşmeleri devam ettirmelerini istediğini belirterek, "Kabul ettik, ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." dedi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarla yeniden tırmanan yüksek tansiyonun enflasyonist endişeleri körüklediğini, yine de yatırımcıların tarafların diplomatik kanallarla bir çözüm bulabileceğine yönelik umutlarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) Kongre için hazırladığı Para Politikası Raporu'nda, "Genel hatlarıyla, kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir." ifadelerine yer verildi.

Fed raporda, gümrük vergisi artışları, Orta Doğu'da çatışmalarla fırlayan enerji maliyetleri ve yapay zeka odaklı talep artışının enflasyondaki yükselişte öne çıktığına işaret etti.

ABD piyasalarında gelecek hafta, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunum, açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ve ülkenin önde gelen bankalarının yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika

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