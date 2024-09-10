New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,2 artarak 40.829,59 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 5.471,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kazançla 16.884,60 puana çıktı. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

10.09.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,2 artarak 40.829,59 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 5.471,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kazançla 16.884,60 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, temmuz ayı işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, ağustosta beklentilerin altında kalan istihdam verisinin de ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Söz konusu endişelerle geçen hafta endekslerde sert düşüşlerin yaşandığını dile getiren analistler, satış dalgasından en çok etkilenen teknoloji hisseleri dahil olmak üzere pay piyasalarının bugün toparlandığını kaydetti.

Analistler, Fed'in bu ay en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiğini belirterek, çarşamba günü yayımlanacak tüketici enflasyonuyla perşembe günkü üretici enflasyonu verilerinin, Bankanın faiz indiriminin boyutuna yönelik daha fazla ipucu verebileceğini anlattı.

ABD başkan adayları Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarın bir televizyon kanalında tartışacağına işaret eden analistler, bu karşılaşmanın da yatırımcılarca yakından izleneceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de toptan eşya stokları, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla 903,5 milyar dolara çıkarken, beklentilerin altında gerçekleşti. Toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,1 yükselerek 671 milyar dolar oldu.

New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre de ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.

ABD'de tüketici kredileri temmuzda 25,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artarken, 5 trilyon 93,7 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Öte yandan, bugün yapay zeka özelliklerine sahip akıllı telefonu iPhone 16'nın yanı sıra yeni akıllı saat ve kulaklık modellerini tanıtan Apple'ın hisseleri günü hafif yükselişle tamamladı.

Fabrika işçilerini temsil eden sendikayla anlaşmaya vararak potansiyel grevin önüne geçen Boeing'in hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:33 İfadesi ortaya çıktı İşte Narin’in amcası Salim Güran’ın yanıt veremediği soru İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 08:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement