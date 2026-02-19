New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
New York Borsası Yükselişte

19.02.2026 00:47
Dow Jones yüzde 0,26, S&P 500 yüzde 0,56, Nasdaq yüzde 0,78 artışla günü tamamladı. Yapay zeka endişeleri azaldı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artarak 49.663,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 6.881,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kazançla 22.753,64 puana yükseldi.

Yapay zekayla ilgili endişelerin hafiflemesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alırken, tutanaklar yetkililerin faiz politikasının geleceği konusunda fikir ayrılığı yaşadığını gösterdi.

Politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulduğu geçen ayki toplantının tutanakları, enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Birkaç yetkili, para politikasına ilişkin görünümü değerlendirirken, enflasyonun beklentileri doğrultusunda gerilemesi halinde federal fon oranı hedef aralığında ilave aşağı yönlü ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını ifade etti. Bazı yetkililer, gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceğini değerlendirdiği, bu doğrultuda Federal Açık Piyasa Komitesinin gelecekteki faiz kararlarında "iki yönlü" bir tanımlamaya yer verilmesini desteklediği belirtildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise geçen yıl aralık ayında yüzde 1,4 ile beklenenden az düşüş kaydetti.

Kurumsal tarafta da ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, teknoloji devlerinden Meta'nın uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere şirketle çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurması sonrası yüzde 1,6 değer kazandı.

Kaynak: AA

