New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsası Yükselişte

11.05.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-Iran görüşmelerindeki belirsizliklere rağmen New York borsası haftaya yükselişle başladı.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına yönelik endişelere rağmen haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artarak 49.704,47 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.412,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artarak 26.274,13 puana çıktı.

ABD-İran arasındaki diplomatik sürece ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, güne düşüşle başlayan endeksler kapanışta hafif yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Trump bugün yaptığı açıklamada da İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.

Ayrıca Trump, İran'la ilgili güncel durumu ele almak üzere ulusal güvenlik ekibi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump'ın İran'ın ABD'nin barış önerisine verdiği yanıtı "kabul edilemez" bulması, çatışmaların uzayabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat akışında yaşanan aksaklıkların sürebileceğine dair endişeleri güçlendirdi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına yönelik artan kaygılar petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,9 artarak 104 dolara yükselirken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,2 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeleri artırırken, piyasalarda gözler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

Öte yandan çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6,5, Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,4 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 00:52:05. #7.12#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.