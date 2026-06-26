New York Borsasında Çip Hisseleri Düşüyor - Son Dakika
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New York Borsasında Çip Hisseleri Düşüyor

26.06.2026 17:05
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New York borsası, çip hisselerindeki satışlarla düşüşle başladı, Dow Jones 0,23% azaldı.

NEW New York borsası, çip hisselerindeki satış baskısının sürmesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 51.803,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 7.312,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kayıpla 25.105,41 puana indi.

OpenAI'ın halka arzını ertelemeyi planladığına dair haberler ve yapay zeka altyapı maliyetlerinin artışına ilişkin endişelerle çip hisselerindeki satış dalgası hızlanırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD basınında yer alan OpenAI'ın, SpaceX'in halka arz sonrası zayıf performansı ile yapay zeka bağlantılı hisselerdeki genel volatilite nedeniyle halka arz için gelecek yılı beklemeyi düşündüğüne yönelik haberler üzerine çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Bellek ve depolama birimlerine yönelik artan maliyetleri gerekçe gösteren Apple'ın bazı ürünlerinin fiyatlarına zam yapması ile Microsoft'un Xbox oyun konsollarının fiyatlarını yükselteceğini açıklaması da yapay zeka kaynaklı çip talebinin tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatlarına etkilerini gözler önüne serdi.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6, Advanced Micro Devices ile Intel hisseleri yaklaşık yüzde 3 azalışla güne başladı.

On Semiconductor'ın hisseleri, şirketin Synaptics'i satın alacağını duyurması sonrasında yüzde 18'e yakın değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4 artarak 105,8 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsasında Çip Hisseleri Düşüyor - Son Dakika

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