Ekonomi

Niğde'de Organize Sanayi Bölgelerine yönelik dış yatırım görüşmeleri Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü.

Vali çelik başkanlığında Niğde Valiliği'nde yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İlker Atabay ve Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı. Toplantıda dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Çinli SAILUN firması yöneticileri de yer aldı. Firma yöneticilerine Niğde Organize Sanayi Bölgeleri ve yatırım imkanları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, Niğde Organize Sanayi Bölgelerinin, hem iç hem de dış yatırımlarla büyümesi ve kalkınmasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceği ifade edildi. - NİĞDE