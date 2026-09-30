Niğde Ulukışla Emirler köyünde kapalı sulama ekim alanını 10-12 bin dekara çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Ulukışla Emirler köyünde kapalı sulama ekim alanını 10-12 bin dekara çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Ulukışla Emirler köyünde kapalı sulama ekim alanını 10-12 bin dekara çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ulukışla Emirler köyünde kapalı sistem sulama, daha önce su ulaşmayan yüksek arazileri üretime kazandırdı; yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanı 10-12 bin dekara çıktı. Damlama sulamayla verim artarken kiraz üretimi köylünün önemli gelir kaynağı oldu.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde hayata geçirilen kapalı sistem sulama tesisleri, tarımsal üretimde verimi arttırdı. Daha önce suyun ulaşmadığı yüksek kesimlerdeki araziler sulamaya açılırken, yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanının 10-12 bin dekara kadar çıktığı belirtildi.

Kapalı sistem sulamayla birlikte daha önce kıraç durumda bulunan ve sulama imkanı kısıtlı olan tarım arazileri suyla buluştu. Damlama sulama sistemlerinin de yaygınlaşmasıyla üreticiler hem sudan daha verimli yararlanmaya hem de daha geniş alanlarda üretim yapmaya başladı.

Kapalı sistem sulamayla birlikte Emirler köyünde daha önce suya erişemeyen arazilerin üretime kazandırılması, özellikle kiraz yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağladı.

Kiraz, artan üretim ve verimle birlikte köydeki üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri oldu.

Üretici Muammer Taşdemir, geçmişte özellikle yüksek kesimlerde bulunan arazilerin sulanamadığını belirterek, "Eskiden buralar çok kıraçtı. Su daha çok aşağı kesimlerde kullanılabiliyor, yüksek bölgelere ise ulaşmıyordu. Kapalı sulama sistemine geçildikten sonra su daha yüksek arazilere de çıkmaya başladı ve vatandaşlar buralara bahçeler kurdu" dedi.

Geçmişte aynı arazilerde ekin ektiklerini ancak ciddi sulama sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Taşdemir, "Büyük motorlarla bile suyu yukarı çıkaramıyorduk. Damlama sulama sistemine geçilmesiyle işler çok kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

Kıraç araziler kiraz bahçelerine dönüştü

Üretici Zeynep Taşdemir ise sulama imkanlarının artmasının üretime doğrudan yansıdığını söyledi. Verimin önemli ölçüde yükseldiğini ifade eden Taşdemir, geçmişte meyve yetiştirmenin oldukça güç olduğu arazilerde bugün kiraz bahçelerinin bulunduğunu belirtti.

Taşdemir, "Eskiden burada su istemeyen meyve bile yetişmezken şimdi kiraz bahçeleri oluştu. Kiraz bizim için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Bölgede kiraz dışında çok fazla geçim kaynağımız da bulunmuyor" diye konuştu.

5 bin dekardan 10-12 bin dekara çıktı

Sulama Kooperatifi Başkanı Cengiz Yüksel de kapalı ve damlama sulama sistemlerinin tarımsal üretim alanlarını önemli ölçüde genişlettiğini ifade etti.

Yüksel, "Kapalı ve damlama sulama sistemine geçilmesiyle hem verim arttı hem de sulanabilir tarım alanları genişledi. Eskiden yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanı bugün 10-12 bin dekara kadar çıktı. Su daha önce ulaşmadığı yüksek arazilere de ulaşınca üretim alanları ciddi şekilde genişledi" dedi.

Kaynak: İHA
UlukışlaEkonomiGüncelNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır.
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır.
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 14:18:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Niğde Ulukışla Emirler köyünde kapalı sulama ekim alanını 10-12 bin dekara çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei