Nijerya, IEA'ya Ortak Ülke Statüsüyle Katıldı - Son Dakika
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Nijerya, IEA'ya Ortak Ülke Statüsüyle Katıldı

02.07.2026 12:33
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Nijerya, Uluslararası Enerji Ajansı'na ortak ülke olarak katıldı, enerji işbirlikleri artacak.

Afrika'nın enerji üretiminde önde gelen ve en yüksek nüfusa sahip ülkesi Nijerya, "ortak ülke" statüsünde Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) katıldı.

IEA'dan yapılan açıklamada, IEA Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle Nijerya'nın ortak ülke olarak kuruma katılmasına karar verildiği ifade edildi.

240 milyonun üzerinde nüfusuyla Afrika'nın en büyük ekonomilerinden olan Nijerya'nın büyük bir petrol ve gaz üreticisi olmasının yanı sıra kıtada dinamik bir yenilenebilir enerji pazarı olarak öne çıktığı belirtilen açıklamada, ülkenin aynı zamanda enerji sektöründe önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Nijerya'nın uluslararası enerji piyasalarında giderek güçlenen rolünün rafineri sektöründeki son gelişmelerle öne çıktığı ifade edilerek, "Piyasalarda yaşanan son aksaklıklar sırasında Nijerya'nın artan yakıt ihracatı, Afrika ve uluslararası yakıt piyasalarının dayanıklılığının güçlenmesine katkı sağladı. Ülke ayrıca, dağıtık güneş enerjisi çözümleri açısından dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline gelirken, elektriğe erişimi ve temiz pişirme imkanlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını da hızlandırıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ortak ülke olarak Nijerya ve IEA'nın, kurumun Sahra Altı Afrika'daki faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli enerji konularında daha yakın işbirliği içinde çalışacağı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, Nijerya'nın kuruma katılmasından duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nijerya, Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve uluslararası enerji sahnesinde önemli bir aktör. Nijerya'nın dünyanın enerji otoritesinin bir parçası haline gelmesi, küresel enerji yönetişimi açısından bir dönüm noktası. IEA'ya duydukları güven için Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo'ya çok teşekkür ediyorum."

Nijerya'nın enerji arz güvenliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi desteklemek ve enerjiye erişimi genişletmek için çaba gösterdiğini aktaran Birol, IEA ile daha derin bir işbirliğinin her iki taraf için de önemli faydalar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Ekpo da IEA üyelerinin Nijerya'yı resmen ortak ülke olarak kabul etme kararından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu önde gelen kuruluşa katılmak Nijerya için büyük bir onur. Evrensel enerji erişimi ve sanayileşme gibi temel kalkınma hedeflerine birlikte ulaşmak için çalışırken, bu vesileyle Afrika kıtasını da IEA'yı benimsemeye teşvik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

IEA, küresel enerji talebinin yüzde 80'inden fazlasını temsil ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Nijerya, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nijerya, IEA'ya Ortak Ülke Statüsüyle Katıldı - Son Dakika

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