Niksar'da Koyun Sütü Üretimi Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Niksar'da Koyun Sütü Üretimi Büyüyor

Niksar\'da Koyun Sütü Üretimi Büyüyor

Bilal Zorlu, TKDK'dan aldığı hibe ile koyun sayısını 220'ye çıkardı, süt ve peynir üretimi yapıyor.

29.01.2025 12:50
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Tokat'ın Niksar ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Bilal Zorlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle sürüsünü büyüttü.

Koyun sütü üretim tesisi kurmak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce TKDK'ye başvuran Bilal Zorlu, 1 milyon 250 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

TKDK desteği öncesinde 40 civarında koyunu bulunan Zorlu, aldığı hibe ile Fransız lagun ırkı 60'a yakın koyun daha aldı.

Zamanla koyunlarının sayısı 220'e ulaşan Zorlu, AA muhabirine, çocukluk yıllarından itibaren küçükbaş hayvancılık yaptığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır lagun ırkı ile hayvancılık yaptığını belirten Zorlu, "Etçi ve sütçü bir ırk. Bu ırkın bize adaptasyonu gayet güzel. Yaklaşık 40 koyunla başladım. Şu anda yaklaşık 200 oldu. Doğumlarımız başlayacak yakında. Doğumlarla beraber 350-400 civarını bulacağız." dedi.

Tesisini, IPARD programı kapsamında aldıkları hibe ile yaptırdıklarını anlatan Zorlu, "Aynı zamanda ekipman da aldık. Süt sağım sistemimizi yaptırdık. Ahır inşaatımızda da hibe desteği aldık. TKDK'ye çok teşekkür ediyorum. Kontrolleri gayet güzel. Yardımlaşmamız çok güzel." ifadelerini kullandı.

Tesisinde yoğurt ve peynir yaptığını dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Koyun yoğurduna talep önceleri yavaştı. Şu an gayet güzel, talepleri yetiştiremiyoruz. Peynir ve koyun yoğurdunu toptan satıyoruz. Şu anda Niksar ve çevresine satıyoruz. Önce Tokat, sonra diğer şehirlere de ürünlerimizi satmak istiyoruz. Her koyundan 2,5 ila 3 litre süt aldığımız zamanlar oluyor. Koyunlarımızın sağımını yılda 7 ay yapıyoruz. Gayet güzel, tatmin eden karlılığımız var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Niksar'da Koyun Sütü Üretimi Büyüyor - Son Dakika

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