Nisan Ayında En Yüksek Ödenmeme Oranı İhtiyaç Kredilerinde Görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Ayında En Yüksek Ödenmeme Oranı İhtiyaç Kredilerinde Görüldü

Nisan ayında bankalar tarafından kullandırılan bireysel kredilerin dağılımı incelendiğinde, en yüksek ödenmeme oranının ihtiyaç kredilerinde olduğu görüldü. Nisan ayında ihtiyaç kredilerinde tasfiye olacak krediler, brüt kredilerin yüzde 3,23'ünü oluşturdu. Diğer taraftan, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe geçen kişi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

11.06.2024 15:33
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Nisan ayında bankalarca kullandırılan bireysel kredilerin dağılımı dikkate alındığında en yüksek ödenmeme oranı ihtiyaç kredilerinde görüldü.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Nisan 2024 verilerine göre, yılın ilk 4 ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe geçen kişi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. Bu dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 428 bin 678'e yükseldi. Kredi kartı borcundan dolayı takibe alınan kişi sayısı Nisan ayında 124 bin 959 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 32,5 artışla 354 bin 976'ya çıktı. Her iki borcundan dolayı yasal takibe alınan borçlu sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 42,5'lik artışla 602 bin 107 kişi oldu.

En çok ödenmeme ihtiyaç kredilerinde

Nisan ayında bankalarca kullandırılan bireysel kredilerin dağılımı dikkate alındığında en yüksek ödenmeme oranı ihtiyaç kredilerinde görüldü. Nisan ayında ihtiyaç kredilerinde tasfiye olacak krediler, brüt kredilerin yüzde 3,23'ünü oluşturdu. Söz konusu oran konut kredilerinde yüzde 0,1, otomobil kredilerinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında En Yüksek Ödenmeme Oranı İhtiyaç Kredilerinde Görüldü - Son Dakika

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